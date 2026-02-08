Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Özdemir Bayraktar Belgeselini İzledim. 'Yaptık ve Daha Fazlasını Yapabiliriz' Dedirten Bir Hayat Hikayesi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan belgeseli izledi. Yılmaz, belgeselin genç nesillere özgüven aşılayacağını belirterek, Bayraktar'ın azim ve inançla dolu hikayesinin herkes için ilham verici olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan belgeseli izlediğini belirterek, "'Yaptık ve daha fazlasını yapabiliriz' dedirten bir hayat hikayesi. Gelecek nesillere özgüven aşısı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'nin ve Bayraktar Akıncı'nın tasarımcısı olan ve ölümüne kadar Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yapan Özdemir Bayraktar için hazırlanan belgeseli izlediğini belirterek, emeğe geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, payalaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençler başta olmak üzere, alın teri ve akıl teri dökmenin, bir işe gönül vermenin kıymetini görmek isteyen herkese tavsiye ederim. 'Yaptık ve daha fazlasını yapabiliriz' dedirten bir hayat hikayesi. Gelecek nesillere özgüven aşısı… Azimli, inançlı, adam gibi bir adamın hikayesi… 'Güçlüysem haklıyım' diyen bir dünyada, 'hem haklı hem güçlü olmak mümkün' diyen, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' diye haykıran bir milletin evladı… Sadece izlemekle kalmayalım, izinden gidelim… Rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
