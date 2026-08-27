Cevdet Yılmaz'ın Bingöl Temasları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. Ardından korucu ve şehit aileleri federasyonuyla bir araya gelen Yılmaz, kent meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlere AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kentteki temasları kapsamında Yılmaz, MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Yılmaz, daha sonra Bingöl Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu'na ziyarette bulundu.
Ziyaretlerinin ardından Yılmaz, Kent Meydanı ve Genç Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaretlerde, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı.
Kaynak: AA