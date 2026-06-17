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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan'ın Görev Süresi Dolan Ankara Büyükelçisi Matis'i Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul ederek, ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Yılmaz, Matis'e Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i ağırladığını belirtti.

Büyükelçi Matis'in görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine değerli katkılar sunduğunu ifade eden Yılmaz, kendisine bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diledi.

Yılmaz paylaşımında, "Türkiye'nin samimi bir dostu olarak Sayın Matis'in ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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