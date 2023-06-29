Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hayatını kaybeden milletvekilinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz, hayatını kaybeden milletvekilinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

ADIYAMAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Yakup Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Depremde hayatını kaybeden 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesinin merkeze bağlı Börgenek köyündeki evine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, taziye dileklerini iletti. Cevdet Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın selamlarını, taziye dileklerini sizlere getirdim. Yakup kardeşimize ve tüm depremzedelere taziyelerini bir kez daha sunmak istiyorum. Kendisi de zaten sürekli deprem bölgesine geldi. Bir sosyal medyada konuşanlar, klavyenin başına geçip sadece parmaklarını yoranlar var, birde gerçekten deprem bölgesine gelip halkımıza destek olanlar var. Yakup kardeşimizi kaybettiğimiz için çok üzgünüz. İnşallah Cenab-ı Allah sizleri cennetinde buluştursun. Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Deremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Deprem ülkemizin gerçeği ama bize düşen deprem riskini görüp, ona göre tedbir alarak şehirlerimizi ona göre kurmaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle fay hatlarının geçtiği yerlerde yapılaşma olmaması konusunda çok büyük titizlik gösterilecek inşallah. Diğer taftan kentsel dönüşümde çok önemli ama maalesef bunu geçmişte engelleyenler oldu. Fakat yaşadığımız bu acı hadiseler bize bir kez daha gösterdiği ki, eski yapıların hızlı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Burada da yine devlet millet el ele hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra TOKİ tarafından Örenli Mahallesinde yapılan kalıcı deprem konutları alanına geçerek, örnek daireyi gezdi.