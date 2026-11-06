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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamidi ile İstanbul'da ticaret ve savunmayı görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamidi ile İstanbul'da ticaret ve savunmayı görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkiler ile ticaret, eğitim, savunma sanayisi, terörle mücadele ve güvenlik alanlarındaki işbirliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, İstanbul'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Malezya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret, eğitim, savunma sanayisi, terörle mücadele ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi konularını ele aldık. Ayrıca, ASEAN çerçevesindeki işbirliği imkanlarımız ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Malezya ile karşılıklı güven ve dostluğa dayanan ilişkilerimizi her alanda daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Sayın Hamidi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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