Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"2026-2027 eğitim-öğretim yılının kıymetli evlatlarımız, fedakar öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bilgiyle yetişirken milli ve manevi değerlerimizi de özümseyerek ülkemizin yarınlarına güç katacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA