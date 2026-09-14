Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"2026-2027 eğitim-öğretim yılının kıymetli evlatlarımız, fedakar öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bilgiyle yetişirken milli ve manevi değerlerimizi de özümseyerek ülkemizin yarınlarına güç katacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı

Kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı
'Ankara’da deniz mi vardı?' sözü gerçek oldu: 66 milyon yıllık fosil bulundu

Ankara’nın altında 66 milyon yıllık sır! İz bulundu
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline