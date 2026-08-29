Yılmaz'dan Ali Haydar Haksal için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden Milli Gazete yazarı ve Yediiklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden Milli Gazete yazarı ve Yediiklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal için başsağlığı mesajı paylaştı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, hemşehrim, Yediiklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, kıymetli yazar Ali Haydar Haksal Beyefendi'ye Cenabımevla'dan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA