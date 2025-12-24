Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Libya'ya Taziye Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı ve heyeti için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Üzüntümüz büyük. Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."