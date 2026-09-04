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Cevdet Yılmaz'dan Sivas Kongresi'nin 107. Yılı Mesajı

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- "'Manda ve himaye kabul olunamaz' kararıyla milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan eden Sivas Kongresi'nin 107. yılı kutlu olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta yakılan istiklal meşalesi, Milli Mücadele'den Türkiye Büyük Millet Meclisine, oradan Cumhuriyetimize uzanan tarihi yolun en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 'Manda ve himaye kabul olunamaz' kararıyla milletimizin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan eden Sivas Kongresi'nin 107. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA
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