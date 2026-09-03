Haberler

Cevdet Yılmaz'dan Eraslan ve Önen için başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevinde üç dönem boyunca önemli hizmetlerde bulunan Milli Görüş hareketinin öncülerinden olan Sıddık Eraslan abimizi ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kıymetli dava arkadaşımız Sıddık Eraslan'a ve Fatma Zehra Önen evladımıza Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada

Ülkeyi vuran felaket! Evin sulara gömüldüğü anlar kamerada
Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

Kahreden olay! Emekli polis memurunun cesedi denizde bulundu
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Rusya'dan ABD'ye açık mesaj gibi saldırı: Coca Cola'nın Kiev'deki fabrikasını vurdular

Rusya'dan Trump'a açık mesaj! ABD'li devi Kiev'de vurdular
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı