Cevdet Yılmaz'dan 'Kurban Bayramı' mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı.

Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin. Büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği günler olsun. Bayramımız küskünlüklerin bitmesine, birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olsun. Kalplerimiz birbirine, Hakk'a ve hakikate yakınlaşsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı