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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'de açılacak Şehitler Müzesi'ne ilişkin paylaşım:

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- "Kıbrıs Türkü'nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışı yapılacak Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'ne ilişkin, "Kıbrıs Türkü'nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından KKTC'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yaptırdığı ve yarın açılacak müzeye ilişkin paylaşım yaptı.

Şehit yakınlarının konuşmasının yer aldığı videolu paylaşımda Yılmaz, şunları kaydetti:

"Unutmadık, unutturmayacağız. 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün aziz hatıralarını yaşatmak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla TİKA'mız tarafından hayata geçirilen Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'ni yarın açıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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