Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski Katar Emiri için taziye mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğimiz Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum. Katar halkı ve İslam dünyası için ortaya koyduğu duruş ve eserleriyle hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım