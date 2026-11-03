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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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