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Cevdet Yılmaz'dan Azize Sibel Gönül İçin Başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'e Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, önceki dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava arkadaşımız Azize Sibel Gönül'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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