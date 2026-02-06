Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Cevdet Yılmaz: "Büyük Bir Seferberlikle Yaralarımızı Sararak Şehirlerimizi Yeniden Ayağa Kaldırdık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, devlet ve milletin el ele vererek yaraların sarıldığını belirtti ve depremde hayatını kaybedenleri anarak mekanlarının cennet olmasını diledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "O günden bu yana devlet-millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Asrın felaketinde kaybettiğimiz her canın acısı hala yüreğimizde, hatıraları hafızamızda… O günden bu yana devlet–millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...