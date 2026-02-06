6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Cevdet Yılmaz: "Büyük Bir Seferberlikle Yaralarımızı Sararak Şehirlerimizi Yeniden Ayağa Kaldırdık"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "O günden bu yana devlet-millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Asrın felaketinde kaybettiğimiz her canın acısı hala yüreğimizde, hatıraları hafızamızda… O günden bu yana devlet–millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."