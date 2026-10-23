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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Budapeşte'de Baka ile 70. yıl dönümünde görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, enerji, savunma sanayi ve vize ele alındı; Yılmaz, 1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü için Budapeşte'deydi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Parlamentosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğumuz Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Andras Baka ile Macaristan Parlamentosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra ticaret, enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve kültürel alanlardaki işbirliğimizi ve vize konularını ele aldık. Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızdan güç alan Türkiye-Macaristan dostluğunu her alanda daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Nazik ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Sayın Baka'ya teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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