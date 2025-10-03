Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl'de Okul ve Camii Açılışına Katıldı

AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILDI

Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesinde Abdurrahim Özge Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programa; Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kaymakam Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Genç İlçe Başkanı Sait Kolak ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını burada kılan Yılmaz, daha sonra beraberindekilerle Aşağı Akpınar Mahallesi'nde düzenlenen toplu okul açılışları ve temel atma törenine katıldı.

'BUGÜNE KADAR 3,6 TRİLYON TÜRK LİRASI HARCAMAYA İMZA ATTIK'

Törende konuşan Yılmaz, "Bugün çeşitli okullarımızın açılışları ve temel atma törenleri için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük Kahramanmaraş depremini hepimiz hatırlıyoruz. Ülkemizin tarihindeki en büyük afet, 11 vilayetimiz, 14 milyon nüfusumuz bu depremden etkilendi. Halen de depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 3,6 trilyon Türk lirası harcamaya imza atmış bulunuyoruz. Bu da 90 milyar dolara tekabül ediyor, dile kolay. En gelişmiş dediğimiz ekonomiler için bile bunun ne kadar büyük bir yük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çok şükür devletimiz, milletimiz güçlü. Bu yükün de altından kalkıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla inşallah 450 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Mesele sadece konutlardan ibaret değil; okullar, hastaneler, yollar, tüneller, şehir altyapıları, organize sanayi bölgeleri, aklınıza ne gelirse. Adeta yeniden bu şehirleri inşa ediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir çalışma. İnşallah bu şehirlerimiz geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlanmış oluyorlar" dedi.

'BİNGÖL, DEPREM RİSKİNİN SON DERECE YÜKSEK OLDUĞU BİR İLİMİZ'

Geçmişte de Bingöl'de depremlerin yaşandığını belirten Yılmaz, "Tabii Bingöl de bir deprem ili. Hem bu yaşanan depremlerden bir miktar etkilendi. Çok şükür bir can kaybı yaşamadık. Ama Bingöl iki fay hattının kesiştiği, deprem riskinin son derece yüksek olduğu bir ilimiz. Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu fay hatları, Bingöl'de özellikle Yedisu dediğimiz ilçemiz civarında, Bingöl-Erzincan arasında kesişiyor. Geçmişte de Bingöl depremler yaşadı. Hepimiz bunu yaşadık. Dolayısıyla deprem olmadan önce tedbir almanın önemini Bingöl halkı çok çok iyi biliyor. Değerli kardeşlerim, depremlerde esas olan deprem yaşanmadan riskleri görüp o riskleri aşağı çekmeye dönük müdahale yapmaktır. Riskleri yönetemezseniz, krizleri yönetmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla Bingöl bu anlamda gerçekten büyük bir inşa faaliyeti yaşadı. Son 20 küsur yılda AK Parti döneminde Bingöl adeta yeniden kuruldu. Konutlarıyla, yollarıyla, kamu binalarıyla, köprüleriyle neresinden bakarsanız bakın adeta yeniden kuruldu. Riskli bölgelerimiz tamamen bitti mi? Elbette bitmedi. Hala riskli diyebileceğimiz bölgeler var. Örneğin Bingöl'de, Maden Sokak. Orada şimdi çalışmalar başlatılmış durumda. Nerede riskli bir bölgemiz kaldıysa, oraya yoğunlaşıp oraları da inşallah geleceğe daha emin bir şekilde hazırlayacağız. Depremden sonra valiliğimiz sağ olsun okullarla ilgili bir çalışma yaptı. Okullarda yavrularımız var. Bir deprem olduğunda En fazla etkilenecek mekanlardan biri okullar. Bir de hastaneler var tabii. Okullarımız incelendi. Bunlar arasında yeterince sağlıklı olmadığı düşünenler yıkıldı ve büyük bir ihtiyaç çıktı ortaya. Bunu da karşılamak için bir taraftan devlet, bir taraftan millet el ele 'Ne yapabiliriz' diye çalıştık ve şu anda devletimiz tarafından yapılan 9 okulun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı 2024-25 döneminde, bir kısmı 2025-26 döneminde devreye girdi ve çocuklarımız burada okuyorlar. Bugün de resmi olarak bunların açılışını yapmış oluyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin" diye konuştu. Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra yapımı süren yeni Bingöl Devler Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,