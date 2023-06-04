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Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz'ın memleketi Bingöl'de sevinç (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz'ın memleketi Bingöl'de sevinç (2)

Güncel Haberler

GENÇ CADDESİ'NDE HALAY ÇEKİLDİCevdet Yılmaz'ın kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının ardından dün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle yapılmayan davul zurnalı kutlamalar akşam saatlerinde yapıldı.

GENÇ CADDESİ'NDE HALAY ÇEKİLDİ

Cevdet Yılmaz'ın kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının ardından dün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle yapılmayan davul zurnalı kutlamalar akşam saatlerinde yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Genç Caddesi'nde organize edilen kutlamada, davul ve müzik eşliğinde halay çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Cevdet Yılmaz LGS Güncel Haberler

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