Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"TBMM'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum."

AA / Ömer Olcay - Güncel

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