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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM eski Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA