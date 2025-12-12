Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Tanıtım Günleri'ne katıldı

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bingöl'den insanımızın buraya gelmesine, İstanbul 'da yaşayan Bingöllülerle, Bingöl'den gelenlerin buluşmasına, kaynaşmasına vesile oluyor. Bir taraftan da bu tanıtım günleri Bingöl'ü henüz hiç bilmeyen, tanımamış olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu vesileyle oradan birtakım yemekler, folklor oyunları, müzik vesilesiyle, burada konuşacağı insanlar vesilesiyle Bingöl'le bir bağ geliştirmesine imkan verecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinliğe Yılmaz ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bingöl valisi Ahmet Hamdi Usta, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yılmaz'a kadayıf tatlısı ve cevizli sucuk ikram edildi. Yılmaz, stantlardaki kişiler ile bir süre sohbet etti.

'YENİDEN BİR BİNGÖL İNŞA ETTİK'

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bingöl Tanıtım Günleri, bu güzel organizasyona katkı veren, emek veren başta valimiz, belediye başkanımız, ticaret sanayi odası başkanımız, iş dünyamızın temsilcileri, sivil toplum herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür tanıtım günleri metropollerde önemli. Bir defa burada yaşayan, İstanbul'da yaşayan Bingöllülerin bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu bile tek başına güzel bir durum. Bizde son 23-24 yıldır Bingöl'e elimizden geldiğince hizmet yapmaya çalıştık. Her şeyi tabii ki yapmak mümkün değil. Dünya durdukça eksikler, sorunlar olacaktır. Ama kim ne derse desin, son 23-24 yılda Bingöl'e yapılanlar hiçbir şekilde küçük görülemez. Neredeyse yeniden bir Bingöl inşa ettik. Havalimanımız yoktu, havalimanı yapıldı. Üniversitemiz yoktu, şu anda çok büyük bir üniversitemiz var. Birçok fakültelerin sayısını unuttum. Duble yollarımız, Elazığ bağlantımız, Muş bağlantımız, Diyarbakır bağlantımız, Erzurum bağlantımız yer yer ufak eksiklerde olsa tamamlandı, yapıldı. Şehirlerimizin altyapısı yeniden inşa edildi, içme suyundan kanalizasyona şehir altyapılarımız yenilendi, kırsal olma köylerimize, geçmişte çamur içinde kalan gidilemez denen yerlere asfaltlı yollar götürüldü. Diğer yandan üretimi arttırmaya çalıştık, okulları yeniledik, hastaneleri yeniledik, mahalleleri yeniledik. Yeniden bir Bingöl kuruldu. En son büyük bir devlet hastanemiz var. 500 yataklı ve en yüksek şiddette depreme dayanıklı bir şekilde zemininde birçok izolatörün olduğu, rayların olduğu bir hastane inşa ediyoruz. Hemen yanında 250 yataklı başka bir hastanemiz var. Dolayısıyla bir sağlık kampüsü oluşuyor Bingöl'de" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞALLAH AMACINA ULAŞACAKTIR'

Yılmaz, "Bütün bunlar birlik beraberlikle olur. Bütün bunlar kardeşlikle olur. Bütün bunlar başka bir niyet taşımadan samimi bir şekilde vatandaşımıza hizmet anlayışıyla olur. Önümüzdeki dönemde de özellikle Terörsüz Türkiye çerçevesinde tüm bölgemizin, Türkiye'nin tüm bölgelerinin huzur içinde olması çok kıymetli. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemek katılmıyor. Yatırım ortamını da iyileştiriyor. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı bir ortama dışarıdan yatırımcı gelmediği gibi orada ki insanlar bile sermayelerini alıp metropollere, İstanbul'a, İzmir'e, başka yerlere göz etmek zorunda kaldılar geçmişte. Şimdi ise tam tersi bir tablo var. O yüzden iş adamlarını da Bingöl'e, Doğu'ya davet ediyoruz. Gelsinler, yatırım yapsınlar huzur, güven ortamı içinde genç nüfusumuza istihdam sağlasınlar. Terörsüz Türkiye'de inşallah amacına ulaşacaktır. Biz hem 'Terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge' diyoruz. 'Komşularımızda da huzur güven olsun' diyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımız boş yere israf edilmesin. Bu ülkenin insanına yatırım olarak dönsün. Bu ülkenin geleceğini inşa etmekle kullanılsın. Geçmişte doğrudan ve dolaylı olarak büyük zararlar oldu, terör ekonomik maliyetleri oldu, kalkınma maliyetleri oldu. Can kaybı zaten en büyük maliyet. Bu vesileyle şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Gazilerimize şu konularımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönem artık bir devlet politikasına dönüşmüş olan terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla, menziline ulaşmasıyla kalıcı bir şekilde ülkemizde huzur güven ortamı tesis edilmiş olacak. Bir sonraki aşamada ise şehrimizde daha güvenli, daha huzurlu, terörsüz bir bölge oluşacak. Bölgenin üzerinden uzun yıllardır emperyalist hesaplar yapanlarla bu ülkeyi, bu milleti birbirine düşürmeye çalışanlarla bu tuzaklara da düşmeyeceğiz. Milli birliğimizi koruyacağız. Devletimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu emperyalist tuzakları her birliğiyle boşa çıkaracağız. Buna da yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.