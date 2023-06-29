Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Adıyaman'da Deprem Çalışmalarını İnceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman'da deprem çalışmalarını yerinde inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, depremin yaralarını devlet ve millet olarak omuz omuza sarmaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya da tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Depremin yaralarını, devlet ve millet olarak omuz omuza sarmaya devam ediyoruz. Asrın felaketine asrın dayanışmasıyla cevap veriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Yılmaz'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol ile protokol üyeleri karşıladı. Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, Afet Koordinasyon toplantısına katılıp, deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Yılmaz, daha sonra kent merkezinde kurulan Balıkesir Çarşısı'nı dolaşıp, depremzedelerle bayramlaştı.