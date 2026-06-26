Erdoğan, Sakarya'da AK Parti 33. İstişare Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Sakarya'nın Sapanca ilçesine geldi.

İstanbul'dan Sapanca'ya helikopterle gelen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın yarın saat 10.30'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.