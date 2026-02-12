Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Koleji Trabzon kampüsünü ziyaret etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nü ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimiyle bir araya gelen Tatar, gençlerin kendilerini uluslararası alanda ifade edebilecek donanıma sahip olmalarının gerekli olduğuna dikkat çekti.

Kolejden alınan bilgiye göre, Tatar'a ziyaret kapsamında okulun genel işleyişi, eğitim modeli, öğrenci sayıları ve bölümleri anlatıldı. Tatar, akademik çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında yapılan sunumun ardından sınıfları gezdi.

Özellikle beşinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Tatar, öğrencilerle sohbet ederek onların sorularını yanıtladı. Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Tatar, kendi öğrencilik hayatından örnekler paylaşarak disiplinli çalışmanın ve hedef belirlemenin önemini vurguladı.

Dil eğitiminin gelecekteki başarı açısından kritik bir rol oynadığını söyleyen Tatar, gençlerin kendilerini uluslararası alanda ifade edebilecek donanıma sahip olmalarının gerekliliğini ifade etti.

Konuşmasında Kıbrıs ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara da değinen Tatar, iki ülke arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek bu birlikteliğin geleceğe güvenle bakma noktasında büyük değer taşıdığını belirtti.

Ziyaret, Tatar'ın öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Kampüsü yönetimi de ziyaretleri için Tatar'a teşekkürlerini iletti.