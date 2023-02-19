Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadelerin bulunduğu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu içerdiği ihbarında bulunulan videodaki kişinin yakalanması için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine çalışma başlattı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Videodaki kişinin kimliğini tespit eden ekipler, hemen harekete geçerek zanlı Metehan A'yı ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "videoyu birkaç ay önce kaydettiğini, o sırada alkollü olduğunu ve sonrasında alkol tedavisi gördüğünü" söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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