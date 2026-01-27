Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Cenevre'deki üçlü toplantı için hazırlıklar ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Cuellar'ı kabul etti.

Cuellar, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Erhürman ile "yararlı bir görüşme" yaptıklarını belirten Cuellar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de (GKRY) dahil olduğu ve yarın yapılması planlanan üçlü görüşme için değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Cuellar, tarafların Cenevre'de üzerinde uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) kapsamında masaya somut önerilerle gelmelerini umduğunu ifade ederek, görüşmelerin yeniden başlatılmasına ilişkin iki tarafın endişelerini ele almayı sürdürdüklerini vurguladı.

Cuellar-Hristodulidis görüşmesi

Bugün GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelen Cuellar, görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cuellar, Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiği belirterek GYÖ konusunda ilerleme sağlanması için çabalayacağını vurguladı.

"Şu ana kadar büyük bir ilerleme kaydedilemediğini" belirten Cuellar, ilerleme olmasını umut ettiğini söyledi.

Cuellar, yarın yapılacak üçlü görüşmede metodolojinin ele alınacağını hatırlatarak, "Erhürman'ın bir süre önce müzakere masasına koyduğu 4 maddenin görüşüleceğini" aktardı.

İlerleme sağlanamaması halinde "gayriresmi bir 5+1 toplantının düzenlenmesinin oldukça zor" olacağını savunan Cuellar, söz konusu konferansın yapılmasının liderlerin GYÖ konusunda kaydedeceği ilerlemeye bağlı olduğunu ifade etti.

