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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"

Kaynak: AA
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