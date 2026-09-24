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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"

Kaynak: AA