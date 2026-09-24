Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+1052 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ın iç siyasetiyle ilgilenmek gibi bir derdimiz yok. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil"
Kaynak: AA