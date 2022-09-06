Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde,... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz." Güncel Kaynak: AA / Güç Gönel Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde,... - Haberler

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