Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz."