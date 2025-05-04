Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurt dışı seyahatinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırı sonrası CHP lideri Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.