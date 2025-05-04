Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Erdoğan, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletirken olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurt dışı seyahatinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırı sonrası CHP lideri Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıhzxqp7gm7g:

Cinayet mahaline ilk katil gelirmiş diye bir söz vardı

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Önce yumruk attır sonra gel özür dile

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kendi kurdu bu Tiyatro sahnesini

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Haber Yorumlarıcetins1971:

inandık

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Numaradan kendi adamlarına yumruklatmıştır oy alsın daha bakalım hangi şeylere baş vuracaklar daha

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Haber YorumlarıBidüşün:

Yapılan saldırının faili abd israildir, bu saldırıdan hiçbir türkiye partisi bir fayda etmeyeceği aşikardır, provakatör ler ne yazarsanız yazın Türkiyeyi ayrıştıramayacaksınız.

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

çok büyük bir şerefsizlik, bir ülkenin ana muhalefet partisi başkanına yapılmamalıydı, bu ayıp ülke olarak bize yeter

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Haber Yorumları6j5t9hr66j:

telef siyaseti böyle olur

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Rüyalarimin saçmalık seviyesi

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

En ilginci onun bunun ç. ben osmanlı çocuğuyum diyor

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