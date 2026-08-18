Erdoğan'dan YKS Sonuçlarına İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, X hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA