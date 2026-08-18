Erdoğan'dan YKS Sonuçlarına İlişkin Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının gençler için hayırlı olmasını dileyerek, üniversite eğitimine başlayacak öğrencileri tebrik etti ve yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini temenni etti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, X hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum."