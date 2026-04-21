Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin giriş kapısında karşıladı. Türk ve Yeni Zelanda bayrakları önünde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, daha sonra ikili görüşmeye geçti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA