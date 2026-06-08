Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i İstanbul'da kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine resmi ziyarette bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat hazır bulundu.

Kaynak: ANKA