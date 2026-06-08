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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
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