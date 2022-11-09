Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'te bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 15.00'te Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmenin Devlet Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesi için "Doğaldır" ifadelerini kullanmasının hemen ardından gerçekleşmesi, siyaset kulislerini de hareketlendirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki ekibin anayasadaki başörtüsü değişikliği için HDP'ye yaptığı ziyaret bir anda siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. HDP'ye yönelik tavrıyla bilinen MHP'nin bu görüşmeye ne diyeceği merak ediliyordu. Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi hakkında bilgilendirmede bulunmak için Meclis'teki partilere ziyaret yapması son derecede doğaldır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN BİR ARAYA GELİYORLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhur İttifakı cephesinden de önemli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat 15.00'te Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceği öğrenildi.

GÜNDEMDEKİ KONULARI ELE ALACAKLAR

İki liderin görüşmesine ilişkin bazı detaylar da kulislere sızdı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin başta başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi olmak üzere gündemdeki birçok konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. İki liderin konu başlıkları arasında ekonomi ve dış politika da olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tavrı nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini iletmesi bekleniyor.