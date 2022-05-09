Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş...
AA - Hanife Sevinç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız."
AA / Hanife Sevinç - Güncel