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Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz! Sahnede en meşhur şarkısına eşlik etti

Güncel Haberler

İstanbul'da "ÜniAK FEST" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte sahne alan Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salondakiler dakikalarca alkışlarken, o anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen, "ÜniAK FEST" etkinliğine katıldı. 81 ilden gelen üniversiteli gençlerin katıldığı etkinlikte Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimler de sahne aldı.

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz! Sahnede en meşhur şarkısına da eşlik etti

Sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, meşhur, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendirirken bir sürpriz yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıya eşlik etti.

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz! Sahnede en meşhur şarkısına da eşlik etti

Öte yandan programda şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan, düet şarkıları "Şarttır"ı seslendirdi. Daha sonra gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: "Programlarımızda sohbet ettik, şarkı söyledik, kah güldük kah üzüldük. Gençlerimizle aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getiriyorken biz gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, sonra taklit etmeye çalıştılar. Şimdi bir o yana bir bu yana savrulup duruyorlar.

Bu iş öyle projeyle, senaryoyla olmaz. Bu iş yürek işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Gençlerimiz de bizi seviyor, işte tablo burada. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi daima gençlerimize hizmet için çalıştık. Gençlerimiz de sağ olsun enerjileriyle hep bizim yanımızda yer aldı. Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Kurtoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ERKAN :

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA NORMAL ARTIK

Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:

Acile gitmeyin gss borcunuz felan varsa acilde bile 165 tl muayene parası istiyorlar labarutuar testi röngenler haric suriyeliye ilavvı testler muayene bedava .. altılı masa bizisde suriyeliler gibi bu ülkenin vatandaşı yaparsa oyum onlara

Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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