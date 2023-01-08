Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz! Sahnede en meşhur şarkısına eşlik etti
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İstanbul'da "ÜniAK FEST" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte sahne alan Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salondakiler dakikalarca alkışlarken, o anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen, "ÜniAK FEST" etkinliğine katıldı. 81 ilden gelen üniversiteli gençlerin katıldığı etkinlikte Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimler de sahne aldı.
Sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, meşhur, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendirirken bir sürpriz yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıya eşlik etti.
Öte yandan programda şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan, düet şarkıları "Şarttır"ı seslendirdi. Daha sonra gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: "Programlarımızda sohbet ettik, şarkı söyledik, kah güldük kah üzüldük. Gençlerimizle aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getiriyorken biz gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, sonra taklit etmeye çalıştılar. Şimdi bir o yana bir bu yana savrulup duruyorlar.
Bu iş öyle projeyle, senaryoyla olmaz. Bu iş yürek işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Gençlerimiz de bizi seviyor, işte tablo burada. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi daima gençlerimize hizmet için çalıştık. Gençlerimiz de sağ olsun enerjileriyle hep bizim yanımızda yer aldı. Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın."