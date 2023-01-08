Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz! Sahnede en meşhur şarkısına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen, "ÜniAK FEST" etkinliğine katıldı. 81 ilden gelen üniversiteli gençlerin katıldığı etkinlikte Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimler de sahne aldı.

ERDOĞAN, KURTOĞLU'NUN ŞARKISINA EŞLİK ETTİ

Sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, meşhur, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendirirken bir sürpriz yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıya eşlik etti.

"GENÇLERİMİZLE EL ELE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ"

Öte yandan programda şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan, düet şarkıları "Şarttır"ı seslendirdi. Daha sonra gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: "Programlarımızda sohbet ettik, şarkı söyledik, kah güldük kah üzüldük. Gençlerimizle aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getiriyorken biz gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, sonra taklit etmeye çalıştılar. Şimdi bir o yana bir bu yana savrulup duruyorlar.

"GENÇLERİMİZ DE BİZİ SEVİYOR, İŞTE TABLO BURADA"

Bu iş öyle projeyle, senaryoyla olmaz. Bu iş yürek işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Gençlerimiz de bizi seviyor, işte tablo burada. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi daima gençlerimize hizmet için çalıştık. Gençlerimiz de sağ olsun enerjileriyle hep bizim yanımızda yer aldı. Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın."