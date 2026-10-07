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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Aslan ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Aslan ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konular başta olmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar ve gündemimizdeki başlıklar hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konular başta olmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar ve gündemimizdeki başlıklar hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Toplantımızın ardından, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan ile birlikte Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konular başta olmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar ve gündemimizdeki başlıklar hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk.

Yurt dışındaki insanımıza her daim yakın ilgi gösteren, hak ve menfaatlerinin korunmasına güçlü bir iradeyle öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı olarak nerede yaşarsa yaşasın, her bir vatandaşımızın yanında olmaya; haklarını, hukuklarını ve geleceğini güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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