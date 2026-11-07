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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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