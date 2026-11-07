Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA