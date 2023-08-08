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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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