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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ın açıklamalarına ilk kez yanıt verdi. Sözlerine "Ey TÜSİAD" diye başlayan Erdoğan, "TÜSİAD'ın açıklamaları haddini aştı. 2002 öncesi Türkiyesi geride kaldı, artık iktidara ayar veremezsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ın tepki çeken eleştirilerine yanıt verdi.

HÜKÜMETTEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELMİŞTİ

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Bu eleştirilere hükümetten tepki gelmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler sarf ettiği iddiasıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma açmıştı.

"TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARI HADDİNİ AŞTI"

Erdoğan konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız. Demokrasimizin standardını yükselten yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Kuklalarla işimiz olmaz. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarıdikkate almıyoruz. TÜSİAD zihniyeti devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır.

"MORALİ BOZUK OLAN TÜSİAD DEMİRBAŞLARIDIR"

Çöken sistem değil devletin zayıf milletin fakir olduğu buna karşılık kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil imtiyazla büyüdükleri devirlerin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Çıkmışlar utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetize bühtan ediyorlar. Ey TÜSİAD deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinde siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir."

"EY TÜSİAD DEPREM AFETİNDE SİZ NE YAPTINIZ?"

Çıkmışlar utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetimize bühtan ediyorlar. Ey TÜSİAD deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bin konutu teslime den başka ülke var mıdır?

Çöktü diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (39)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Hadi len gerçekleri söylemek ne zamandan beri haddi aşmak oluyor başarısız insan seni..

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

İşinize gelmeyen her şey provokasyon. İşinize gelen her şeye alkış.

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Haber YorumlarıMutlu Can:

sana destek verirken asmayan had karşı çıkınca mı astı ?

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Haber Yorumları61mustafa61ozer61:

Kim ki bunlar çek fişini….ateıslerın….

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Haber YorumlarıJokerAllame:

had aşılali 20 seneden fazla oluyor

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Haber YorumlarıMr Camel:

bunlara laf gelince haddını aştı derler akp parti devleti seçimde gideceksiniz yüreğiniz varsa erkem seçim yap

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

yaşasın TÜSİAD kahrolsun müsiad

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

keşke eskide kalsaydik ekonomik olarak bitik bir ülke

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eyy eyyy eyyy yeter yav.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Jeton yeni mi düştü?

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme26
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