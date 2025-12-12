Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” kapsamında bulunduğu Türkmenistan’da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, Türkiye–Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için bulunduğu Türkmenistan'da, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, savunma sanayii ve kültürel alanlar başta olmak üzere, iş birliğini her alanda ileriye taşımayı hedeflediğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'u Daimi Tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenledikleri uluslararası forum nedeniyle tebrik etti."

