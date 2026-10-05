Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi
Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır

Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına giren para akıllara zarar