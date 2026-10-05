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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA