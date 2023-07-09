Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Kızılay Derneği'ne Destek Verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay'a sahip çıkmak, tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir" dedi.

"TÜRK KIZILAY'I ÜLKEMİZİN İFTİHAR VESİLESİ OLARAK 155 YILDIR DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesajında, "Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini, kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1868'den beri ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanların imdadına koşan Kızılay mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılay'ı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor. Kurumumuz başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı" dedi.

"SİYASİ ÇIKAR HESABIYLA KIZILAY'IN YIPRATILMAMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir. Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay'a sahip çıkmak, tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneği'mizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.