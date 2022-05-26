Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerin başında gelmektedir" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerin başında gelmektedir"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Salondaki katılımcılar Müzik dinletisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Salondaki katılımcılar

Müzik dinletisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.(1)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Müzik, Güncel, Haberler

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