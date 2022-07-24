Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir" AA / Enes Kaplan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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