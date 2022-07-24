Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki...

AA - Enes Kaplan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir"

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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