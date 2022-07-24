Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki...
AA - Enes Kaplan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir"
AA / Enes Kaplan - Güncel