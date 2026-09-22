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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti

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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan ve ilgili kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Türkevi'nin karşısında bulunan BM binasına yürüdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yaptığı 81. BM Genel Kurulu görüşmelerini, başkanlık görevini 8 Eylül'de devralan Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Ürdün'ün ardından 4. sırada hitabını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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