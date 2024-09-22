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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Türkevi'nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Türkevi'nde Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği konularını kapsayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKEVİ'NDE ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Türkevi'nde görüştü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Diplomasi Edi Rama Türkevi Güncel

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