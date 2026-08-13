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Erdoğan: Süper Lig'e yükselen takımlarla bir araya geldik

Erdoğan: Süper Lig'e yükselen takımlarla bir araya geldik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen takımlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğunu belirterek, kulüplerin güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverleri gururlandıracağına inandığını ifade etti. Erdoğan, 2026-2027 sezonunda adil bir rekabet ve iyi futbol izlenmesini temenni ederek tüm takımlara başarılar diledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen futbol takımları ile bir araya geldiğini belirterek, "Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Trendyol Süper Lig'e yükselen futbol takımlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum. 2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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