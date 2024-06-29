Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu NUN Okullarının 4'üncü Mezuniyet Törenine katıldı. Okulda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak katıldı. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif'in de bulunduğu öğrencilerin mezuniyetlerinde duygulu anlar da yaşandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 10 sene önce milli ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek gayesiyle kurulan NUN Okulları'nın da tıpkı çocuklar gibi günbegün büyümesine ve olgunlaşmasına yakından şahitlik ettiklerini söyledi.

"ÖĞRENCİLER HAYATA ÇİFT KANATLI HAZIRLANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" dedi.

"İLERİYE GİTME İSTEĞİ UYANDIRACAK İDEALLERİNİZ OLSUN"

Öğrencilere nasihatte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASINI DEDESİNDEN ALDI

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi. Mezun öğrencilerin alana girişlerinde, Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelediği "Surda bir gedik açtık" ve "Sakarya Türküsü" adlı eserleri seslendiren Yücel Arzen eşlik etti. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın da konuşma yaptığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.